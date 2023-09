Auto elettriche, cresce il mercato europeo (meno in Italia): +20,7% in un anno, ad agosto superato il diesel

Il mese di agosto si è chiuso, in modo inconsueto, con una forte crescita del mercato europeo dell'auto. A trainare le vendite il forte balzo delle elettriche «spinte dagli incentivi generosi - spiega il Centro Studi Promotor - che in alcuni casi scadevano proprio in agosto, come nel caso della Germania». Per la seconda volta quest'anno l'elettrico ha superato il diesel, diventando la terza scelta più popolare tra gli acquirenti di nuove auto. Continua a crescere la quota di mercato di Tesla (+242,5%) che passa dal 3,1% al 3,8%.