Per i beneficiari dell'Assegno unico universale rimane meno di un mese per correggere eventuali Isee difformi (o con omissioni) e non vedere il proprio assegno ridotto a settembre. Lo ha chiarito l'Inps nel suo messaggio 2856/2023, spiegando che dopo il 31 agosto quei nuclei familiari che hanno presentato un Isee errato vedranno ridurre l’importo dell'assegno al minimo. Per questo l'Inps sta avvisando coloro i beneficiari della presenza di eventuali situazioni da regolarizzare.