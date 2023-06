Buone notizie per i percettori dell'assegno al nucleo familiare (Anf). Gli importi del contributo, infatti, sono stati aggiornati per il periodo che va dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024. L'adeguamento, secondo l'ultima circolare Inps del 9 giugno, sarà significativo, con un rialzo dell'8,1% degli importi erogati, in conseguenza del tasso di inflazione che resta elevato.