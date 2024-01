Assegno inclusione, oggi i pagamenti: dove arriva, gli importi, a chi spetta e come vedere il saldo

Assegno di inclusione, partiti oggi i primi pagamenti che riguarderanno 287mila famiglie. I destinatari riceveranno un sms con l'invito a recarsi presso un ufficio postale per ritirare la Carta di Inclusione sulla quale è accreditato l'importo dell' assegno. Il pagamento medio sarà di 645 euro a nucleo. C'è tempo fino al 31 gennaio per inoltrare le richieste di Assegno di inclusione che, superati i controlli preventivi e sottoscritto il Patto di attivazione digitale (Pad), saranno messe in pagamento già il 15 febbraio. I richiedenti che procederanno alla sottoscrizione del Pad entro il 31 gennaio, ha spiegato l'Inps, avranno diritto al pagamento anche della mensilità di gennaio.