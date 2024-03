Pensioni anticipate contributive. Le lavoratrici madri possono uscire dal lavoro un anno prima oppure usufruire di un assegno maggiorato. Sconto sul requisito anagrafico o contribuzione più alta, infatti, sono due delle opzioni che si applicano anche alle anticipate contributive.

Pensioni anticipate, sconto anagrafico alle mamme

In pratica, anziché a 64 anni di età una madre può andare in pensione a 63 anni. Lo specifica una recente circolare dell'Inps (vedi scheda con l'allegato in Pdf). Oppure può chiedere l’applicazione del coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato