Assegno inclusione sospeso senza Isee 2024 (e altri casi di stop al contributo). Da marzo carte Adi per pagare il mutuo. Le novità Inps

Assegno di inclusione. Il 15 marzo arrivano i pagamenti della mensilità di marzo. Si tratta delle prime erogazioni per i nuclei familiari beneficiari dell’Adi che hanno presentato domanda entro il mese di febbraio 2024, con esito positivo dell’istruttoria e con Patto di attivazione digitale sottoscritto.

I beneficiari riceveranno la comunicazione via Sms/Mail con l’invito a recarsi presso gli uffici postali per il ritiro della Carta di inclusione. Chi ha già ricevuto i pagamenti nei mesi precedenti - e se permangano i requisiti per il diritto all’assegno di inclusione - riceveranno invece il pagamento della mensilità spettante il giorno 27 del mese di marzo.

LE NOVITA' DI MARZO

Ma ci sono due novità importanti dal mese corrente. La prima: senza Isee 2024 valido si perde il contributo. La seconda: con la carta Adi si potrà pagare il mutuo.