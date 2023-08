Assegno inclusione 350 euro, domande dal 1° settembre: chi ha diritto al sostegno che sostituisce il reddito di cittadinanza. La circolare Inps

Le domande potranno essere presentate da venerdì 1 settembre, direttamente sul sito dell'Inps. Passo in avanti verso il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), il nuovo assegno da 350 euro mensili che sostituirà il reddito di cittadinanza per chi prenderà parte a un percorso di formazione, riqualificazione professionale e orientamento. A fornire i primi dettagli sulle modalità di accesso e di fruizione della misura è la circolare Inps numero 77 del 29 agosto.

Le domande, si legge, potranno essere presenate dal 1 settembre. Obiettivo: favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.