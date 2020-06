Tesoro, collocati 9,5 miliardi di Btp

l Tesoro ha collocato oggi in asta 9,5 miliardi di euro di Btp con rendimenti in ribasso. Collocati 5 miliardi di Btp triennali a un rendimento pari allo 0,46% (-41 pb sulla precedente asta).



Piazzati anche 2,5 miliardi i Btp settennali, a fronte di una domanda per circa 3,56 miliardi di euro con un rapporto di copertura di 1,43, ad un rendimento dell'1,1% (-42 pb) e 2 miliardi di Btp a 15 anni a un tasso dell'1,91% (-15 pb).

