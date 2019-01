​Hsbc lancia sul mercato italiano 15 nuovi Etf

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hsbc Global Asset Management ha quotato sul listino di Borsa Italiana 15 nuovi Etf (Exchange-traded fund) che offrono agli investitori accesso ai principali mercati finanziari a livello globale. Hsbc amplia dunque la gamma di questi prodotti di risparmio - che consentono di replicare l’indice al quale si riferiscono attraverso una gestione totalmente passiva - offerti in Italia fin dal 2017.«Gli Etf lanciati - spiega un comunicato - sono tutti prodotti a replica fisica che prestano particolare attenzione alla qualità stessa della replica, nonché alla sua trasparenza e sicurezza grazie all’assenza di prestito titoli, garantendo un accesso ai mercati internazionali in modo efficiente dal punto di vista dei costi».«Con le quotazioni odierne ampliamo in maniera significativa la nostra offerta portando sul mercato italiano nuove opportunità di investimento, sempre caratterizzate da una filosofia e un processo di investimento coerente a livello globale - ha commentato Roberto Citarella, managing director della Branch italiana di Hsbc Global Asset Management -. I nostri Etf, che presentano ter (Total Expense Ratio) tra i più bassi del mercato, sono presenti sul mercato europeo dal 2009 e hanno l’obiettivo di garantire ai clienti di raggiungere gli obiettivi di investimento efficientandoi costi. La ricerca di strategie di investimento di efficientamento dei costi è un tema sempre più ricorrente e importante per gli investitori, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Mifid 2».