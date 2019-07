Winelivery, la start up del vino a domicilio sbarca anche a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Winelivery, l'app che consegna vini e alcolici a domicilio, approda anche a Roma. È già presente a Milano, Bologna, Bergamo, Torino, Firenze e le prossime aperture oltre che la capitale coinvolgeranno altre tre città italiane - Napoli, Catania e Prato - e l'isola spagnola di Formentera. Con Winelivery è possibile ordinare dal proprio telefono vino, birra e altri alcolici dalla tequila agli amari e vederseli recapitati a casa nell'arco di mezz'ora.Il progetto, che da start-up è diventato velocemente un'azienda vera e propria con 20 persone impiegate e 200 riders, prevede entro fine anno di essere presente in 15 città italiane.Winelivery non rappresenta solo un canale distributivo, ma anche un canale di comunicazione per produttori e brand che posizionando i loro prodotti sulla selezione dell’applicazione possono accedere direttamente a un pubblico molto vasto. Più di 180 cantine e multinazionali del beverage hanno scelto Winelivery come strumento per far conoscere i propri prodotti al grande pubblico.Con oltre 100.000 app scaricate l'azienda punta a espandersi sempre di più: dal 2017 a oggi il fatturato è cresciuto del 600% con un incremento degli ordini che ha permesso di passare dalle 2.500 bottiglie del 2016 alle 130.000 attese al termine del 2019. Winelivery, inoltre, ha ricevuto finanziamenti per quasi 1,9 milioni di euro grazie alla partecipazione a tre round di investimento in Crowdfunding. L'azienda è stata anche presentata nel programma Elite di Borsa Italiana e nel progetto EndevorX, il programma di Endeavor Italia, che supporta gli imprenditori e le imprese che si trovano in fase di espansione.