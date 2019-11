Wind Tre anticipa il Natale e regala una giornata di Internet illimitato

Natale anticipato per i clienti di Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, che ha deciso di regalare un'intera giornata di Internet illimitato. Domenica 10 novembre, infatti, i clienti privati a marchio Wind mobile, potranno navigare, chattare, condividere foto e video, senza consumare alcun Giga della propria offerta. L'iniziativa sarà disponibile automaticamente, senza dover attivare opzioni e sarà valida in tutta Italia.



La nuova promozione Internet illimitato è al centro di uno spot, in cui Rosario Fiorello - sempre re degli ascolti in tv - annuncia l'arrivo del Natale Wind, che, anche quest'anno, porterà tanti regali. Ultimo aggiornamento: 18:32