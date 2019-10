Open Fiber: connette il comune di Seregno, investimenti per 5 milioni di euro

Open Fiber continua a espandersi nel suo progetto di connettere i comuni italiani. La rete interamente in fibra ottica percorrerà anche le vie di Seregno, centro industriale della Brianza, tramite un’infrastruttura che abilita una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo. È stata ufficializzata la firma della convenzione tra il comune e la società guidata da Elisabetta Ripa, che investirà 5 milioni di euro per collegare almeno 15mila unità immobiliari della città attraverso 120 km di rete in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa).

«Open Fiber porta la fibra fino a casa con prestazioni non assimilabili alle altre tecnologie, ponendo così le basi per una vera smart city. Seregno è un altro tassello importante per la società in Lombardia, una regione dove stiamo proponendo un modello di sviluppo molto valido, grazie a un investimento di quasi 500 milioni di euro nelle aree a successo di mercato. In stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, cercheremo di limitare ogni tipo di disagio per i cittadini. Il nostro obiettivo è consegnare alla città una rete a prova di futuro, che possa abilitare ad esempio l’accesso ai servizi avanzati della pubblica amministrazione, lo smart working, lo streaming online in HD, e tante altre applicazioni», ha commentato il direttore della Lombardia Ovest di Open Fiber Antonio Chiesa.

I lavori cominceranno a giorni e si prevede che finiranno entro 18 mesi. La convenzione siglata con il Comune stabilisce anche le modalità di scavo e di ripristino per la posa della fibra ottica, come previsto dal decreto ministeriale del 2013. Dove è possibile, l’azienda utilizzerà cavidotti e infrastrutture sotterranee già esistenti: con questo obiettivo, Open Fiber sta firmando una partnership con la municipalizzata Reti Più, che gestisce le reti del gas e dell’elettricità nel territorio di Seregno e di altri comuni della Brianza. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale.

«Circa il 50% dei collegamenti in fibra sarà realizzato sfruttando le tubazioni già esistenti e per questo devo ringraziare anche i Dirigenti e il personale dell’Ufficio Tecnico per il prezioso supporto al nostro piano. Grazie alla fibra ottica le strutture della pubblica amministrazione velocizzeranno così il processo di digitalizzazione migliorando il rapporto con i cittadini. I benefici saranno evidenti anche per le imprese del territorio, che con il collegamento alla banda ultra larga potranno essere più produttive e competitive sul mercato», ha spiegato il direttore di Open Fiber che segue i lavori Alessandro Di Paolo.

