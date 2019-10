Open Fiber: la fibra ottica sbarca a Reggio Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva la banda larga a Reggio Calabria. Nei quartieri compresi tra le vie Boschicello, Argine Destro Calopinace, Aldo Moro e Padova è infatti già disponibile la rete “a prova di futuro” targata Open Fiber, un'infrastruttura di telecomunicazioni realizzata interamente in fibra ottica e capace di restituire agli utenti una connessione al web sicura e stabile. Una rete direttamente al servizio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. L’avvio dei servizi di connettività è un primo passaggio del piano di cablaggio messo a punto dall’azienda guidata dall’amministrice delegata Elisabetta Ripa. Nei prossimi mesi, grazie a un investimento diretto di oltre 13 milioni di euro, saranno coperte 56mila unità immobiliari della città dello Stretto.L’obiettivo di Open Fiber è realizzare una rete a banda ultra-larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “sistema Paese” e, in particolare, l'evoluzione verso “Industria 4.0”. L’azienda sta accelerando il processo di digitalizzazione del Paese, semplificando e migliorando le relazioni rra cittadini e Pubblica Amministrazione, tra studenti, scuole e università aumentando la produttività e la competitività delle imprese. Sono diverse le collaborazioni e i progetti attivi in varie aree del Paese per portare la connessione a banda larga.Vodafone e Tiscali sono le aziende partner che gestiscono al momento la vendibilità dei servizi in fibra Open Fiber in oltre 21mila unità immobiliari di quella che i Greci chiamarono Rhegion, una delle più antiche città d’Europa.