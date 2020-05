Banca Generali e Cetif presentano la prima ricerca sul digital wealth management

Ultimo aggiornamento: 16:10

Il mercato del wealth management sta attraversando un momento di cambiamento, dettato da variabili quali l’ampliamento dei prodotti offerti ai clienti, il consolidamento di nuovi player digital-by-design e l’adeguamento alle regolamentazioni verso una maggiore trasparenza. In questa fase di trasformazione del settore, i principali operatori del settore hanno dato il via ad un processo di digitalizzazione delle strutture e di collaborazione con le FinTech, con l’obiettivo di rendere il proprio modello di business sostenibile e solido nel tempo.Di questa trasformazione del settore si parlerà il 28 maggio all'evento digitale “L’evoluzione del Wealth Management: tra Digital e Open Innovation” organizzato da Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari (Cetif) – Università Cattolica in collaborazione con Banca Generali. Verranno presentate le ricerche svolte nell’ambito del Digital wealth management e delle strategie di Open banking nel mercato. Interverranno Federico Rajola, professore ordinario di Organizzazione aziendale e di Project management e direttore del Cetif, Carlo La Rosa, research manager del Cetif, Nadia Linciano, head of Economic studies di Consob e Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali.Le esperienze delle banche private a livello internazionale e delle grandi banche retail nazionali, spiega il Cetif, dimostrano come tali iniziative debbano essere governate in maniera costruttiva e concreta al fine di garantire l’elevata qualità dei servizi e ridurre il rischio di disintermediazione. In quest’ottica, le partnership e collaborazioni avviate dai principali player italiani dimostrano che sono possibili nuove prospettive per migliorare la relazione con i clienti, per rendere più efficienti le attività dei consulenti e, infine, per ampliare il business.Per poter comprendere tale evoluzione sono stati sviluppati, e saranno presentati in occasione dell’evento il WealthTech Global View e il WealthTech Italian Index. Il primo report raccoglie i principali stimoli di innovazione e trasformazione digitale nel mercato globale, il secondo descrive un indicatore per analizzare e misurare nel tempo quali driver di innovazione stanno plasmando le strutture e i modelli di business delle Istituzioni Finanziarie Italiane. Al seguito dei saluti istituzionali e dell’apertura dei lavori, seguiranno gli interventi dei relatori che termineranno con un momento di confronto e di domande e risposte con i partecipanti. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico, previa iscrizione sul portale www.cetif.it