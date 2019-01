Volatilità e incertezza dei mercati, gli investitori scelgono yen e oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nelle sale operative gli investitori avvertono una maggiore volatilità sulla paura del rallentamento globale e si dirigono prudentemente verso quelli che sono considerati beni rifugio: lo yen nelle valute e l'oro nelle commodities.Sul mercato, non è passato inosservato agli analisti il "flash crash" di stanotte per le divise scambiate contro lo yen. A trainare la valuta nipponica, asset rifugio per eccellenza, sono i persistenti timori per le prospettive dell'economia globale, in particolare quella cinese. A ciò si è aggiunto anche il profit warning lanciato da Apple.La divisa giapponese ha toccato il massimo di sette mesi sul. Il dollaro ha capitolato fino alminimo dal marzo del 2018, per recuperare parzialmente le perdite. Ora il cross usd/yen scambia a 107,56. Un peggioramento del cambio potrebbe aprire al primo livello di supporto visto a 106,72. Prima area di resistenza stimata a 108,18.. Male contro lo yen anche il dollaro australiano, scivolato fino al bottom 0,6776.Il contesto "risk off" per i timori di crescita globale fa volare anche le quotazioni dell'oro, che si stanno spingendol'oncia. Il metallo giallo è salito fino al top 1.292,30 dollari.