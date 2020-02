Versalis, nasce HoopTM riciclo chimico verso plastica infinitamente riciclabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: è questo il nome del, per lo sviluppo di una nuova tecnologia per riciclare chimicamente i rifiuti in plastica.Versalis ha, proprietaria di una tecnologia di pirolisi che verrà sviluppata ulteriormente per trasformare i rifiuti in plastica mista, non riciclabili meccanicamente, in materia prima per produrre nuovi polimeri vergini.Facendo leva sulle proprie competenze tecnologiche e industriali,, con l'obiettivo di un successivo e progressivo passaggio di scala iniziando dai propri siti produttivi nazionali."Con questa iniziativa Versalis conferma la sua strategia per sviluppare un riciclo chimico complementare a quello meccanico, attività in cui è già impegnata in prima linea, nella prospettiva di- dichiara-. Il progetto HoopTM ambisce infatti a creare un processo virtuoso di riciclo della plastica teoricamente infinito, producendo nuovi polimeri vergini idonei a ogni applicazione e con caratteristiche identiche a quelli che provengono da fonti fossili".