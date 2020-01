USA, prezzi case in aumento a novembre

(Teleborsa) - Crescita oltre attese dei prezzi delle case negli Stati Uniti. Nel mese di novembre, secondo quanto rilevato da Standard & Poor's, l'indice S&P Case Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua del 2,6% rispetto al +2,2% del mese precedente. Il dato risulta superiore alle stime degli analisti che erano per una salita del 2,4%.



Su base mensile si è registrata una variazione positiva dello 0,1% come il mese precedente. L'indice non destagionalizzato si attesta a +0,5% dal +0,5% precedente (rivisto da +0,4%) e contro il +0,4% del consensus. Ultimo aggiornamento: 15:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA