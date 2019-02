USA, accelera l'indice ISM manifatturiero oltre la lettura di Markit

(Teleborsa) - L'attività manifatturiera americana registra un'accelerazione nel mese di gennaio. Lo indica l'ISM - Insitute for Supply Management superiore alla lettura del PMI di Markit.



L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 56,6 punti dai 54,3 rivisti di novembre (54,1 punti la prima lettura). Il dato risulta superiore alle attese degli analisti che stimavano 54,2 punti.



Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini è salita a 58,2 da 51,3 punti, mentre quella sull'occupazione è scesa a 55,5 da 56. In calo anche la componente relativa ai prezzi che si porta a 49,6 punti da 54,9.



L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, rimane sopra la soglia chiave di 50, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività. © RIPRODUZIONE RISERVATA