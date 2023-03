Tripoli (Unioncamere): verso una nuova Camera di Commercio tutta fondata sul digitale

"Abbiamo 1,6 milioni di soggetti titolari di impresa che sono Millennial, 150mila sono della generazione Z: con loro o parli il linguaggio digitale o non riescono a seguirti. La scelta allora non può che essere quella del digitale, di un lavoro fondato su questo. il passaggio al digitale lo stanno facendo le imprese, noi stiamo aiutando le imprese a fare una transizione accelerata: la formula vincente però è un ibridismo tra piattaforma e contatto reale". Lo ha detto Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere intervenendo alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio che si è tenuta in questi giorni a Firenze.

"Andiamo verso una nuova Camera di Commercio, tutta fondata sul digitale", ha insistito Tripoli. "Noi abbiamo a disposizione un grande bacino di dati relativi alle imprese. Il sistema Camerale ha messo su un grande quantità di piattaforme telematiche per raggiungere le imprese su diversi aspetti, dalla cyber security alla autovalutazione in termini di rischi Esg. Le piattaforme che fanno assistenza all'innovazione, tante piattaforme che servono a raggiungere le imprese. Ma la differenza che fa la Camera di Commercio lo fa l'ibridismo: piattaforme più contatto reale. Che scomparissero i presidi territoriali delle Camere di Commercio, è stata totalmente una fake news", ha aggiunto Tripoli.

Il segretario generale di Unioncamere ha poi sottolineato che servono da un lato "le piattaforme" ma dall'altro anche "il contatto fisico. I presidi territoriali delle Camere di commercio sono 165 sul territorio: non solo non sono stati diminuiti ma sono stati potenziate".