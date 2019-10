Unicredit e Intesa Sanpaolo parteciperanno alla 18°edizione di Invito a Palazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna l'iniziativa "Invito a Palazzo", promossa da Abi. Per la diciotessima edizione parteciperanno sia Intesa Sanpaolo che Unicredit. L'evento prevede l'apertura pubbico dei palazzi storici delle banche italiane sabato 6 ottobre dalle dieci della mattiina fino alle sette di sera.La manifestazione, a cui prenderà parte anche Banca d'Italia aprendo le porte di Palazzo Koch, è posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e si avvale del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.Più nello specifico Intesa Sanpaolo aprirà al pubblico undici sedi nelle città di Napoli, Bologna, Udine, Milano, Torino, Pistoia, Trento e Padova. in tutti gli edifici a ciascun partecipante sarà donato un astuccio dedicato al Barbiere di Siviglia di Rossini della collana multimediale Vox Imago, produzione culturale realizzata dalla banca.Unicredit, invece, aprirà alcune delle sue sedi più storiche nelle città di Bologna, Milano, Reggio Emilia, Roma, Treviso, Torino e Palermo.