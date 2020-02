Unicredit, disposizioni in merito al Coronavirus Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unicredit ha adottato misure per proteggere i propri dipendenti e clienti contro la possibile diffusione del Coronavirus.Nello specifico, la banca di Piazza Fae Aulenti: ha attivatoe continuerà a monitorare attentamente la situazione nelle regioni colpite; incoraggia i dipendenti che si trovano nelle città più colpite ad affidarsi a soluzioni alternative di lavoro concordate, come ad esempio, ove possibile, il; sta inoltre distribuendoe ha chiuso tutte le aree comuni presso le sedi centrali di Milano e Cologno Monzese, oltre alla predisposizione di sistemi di controllo della temperatura all'entrata delle torri di Piazza Gae Aulenti; come misura precauzionale e come precedentemente annunciato, ha messo in atto un; oltre alla tutela della salute e del benessere del personale, è prioritario per la banca continuare a servire al meglio i propri clienti nelle aree interessate, attraverso un', con unInoltre UniCredit precisa che nessun membro del personale è stato confermato essere infetto dal Coronavirus;come di consueto oggi 24 febbraio 2020.