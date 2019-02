.«È vero, siamo in contatto con le autorità» tedesche «sulla questione di NordLb, ma ovviamente non ci sono conclusioni».La commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager, ha ammesso in conferenza stampa a Bruxelles di aver puntato i riflettori sul salvataggio con risorse pubbliche (quasi 4 miliardi) della tedesca NordLB (Norddeutsche Landesbank), una delle più grandi banche commerciali della Germania. A scendere in campo saranno infatti i Lander della Bassa Sassonia e della Sassonia Anhalt, già azionisti della NordLB, e il fondo interbancario delle Sparkassen, tutti istituti a controllo pubblico. Evidentemente la questione è di quelle delicate visto che proprio la Germania ha spinto per l'applicazione alla lettera delle rigide regole Ue sul bail-in bancario, che accollano le perdite ad azionisti e obbligazionisti lasciando fuori la mano pubblica. Visto come sono andate le cose in Italia, con tanto di perdite per azionisti e obbligazionisti dal salvataggio di Mps all'operazione su Banca Etruria e sulle banche venete fino al decreto salva-Carige, la Commissione Ue non potrà usare due metri e due misure. Non potrà farlo proprio ora che oltretutto ha puntato il dito anche sugli indennizzi riconosciuti dal governo ai risparmiatori truffati. Dunque, se non vorrà inciampare nello stop Ue la Germania dovrà dimostrare - e non sarà facile farlo - che il salvataggio è avvenuto a condizioni di mercato, come nel caso della portoghese Caixa Geral de Depositos (Cdg) salvata nel 2016 dagli azionisti pubblici. Tra l'altro va ricordato che le autorità tedesche hanno respinto una proposta avanzata dai fondi Cerberus e Centerbridge. E un indizio importante per la Commissione Ue può essere anche la dichiarazione nelle ultime ore del premier della Bassa Sassonia Stephan Weil. L'operazione dei Länder «la migliore opzione possibile». Come dire, che le condizioni di mercato, comprese quelle avanzate dai due fondi internazionali, erano peggiori.

In ogni caso, il salvataggio della NordLb non è stato ancora portato a termine (i soldi non sono stati ancora versati) e i contatti tra la Commissione e le autorità tedesche continuano.

