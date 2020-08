UE avverte: evitare chiusure non coordinate frontiere

(Teleborsa) - La Commissione UE mette in guardia gli Stati membri da una seconda ondata di chiusure delle frontiere non coordinata dopo

che diversi Paesi hanno imposto nuove restrizioni o quarantene.



In una lettera, Bruxelles avverte i Governi che "mentre occorre assicurare che la UE sia pronta a una possibile risalita dei casi Covid, dobbiamo allo stesso tempo evitare una seconda ondata di azioni non coordinate alle frontiere interne".



Perché - scrive la Commissione - "bisogna evitare di ristabilire restrizioni inefficaci e controlli ai confini interni. La risposta deve essere data piuttosto attraverso "misure coordinate e proporzionate, informate da evidenze scientifiche".



(Foto: © andreykuzmin / 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA