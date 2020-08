(Teleborsa) - L'Ad di UBI Banca Victor Massiah, che oggi ha annunciato le sue dimissioni dalla Banca, ha commentato i risultati dell'OPAS di Intesa Sanpaolo, affermando che "per fortuna è stata superata la soglia del corridoio" compreso fra il 50% ed il 66%, "che avrebbe determinato un Vietnam". Il manager, durante la conference call sui risultati, ha auspicato che a questo punto Intesa raggiunga il 100%.



Parlando dell'OPAS, Massiah ha parlato di un "confronto ma mai scorretto" e, a proposito della richiesta di chiarimento al Tribunale, ha precisato che occorreva "chiarire una cosa che non veniva chiarita e cioè la questione della MAC".



"Abbiamo difeso in maniera decisa quelli che erano i valori della banca", ha commentato Massiah, ricordando che il rilancio di Intesa forse all'inizio non era previsto, ma "il dovere del nostro consiglio era valorizzare al massimo la nostra banca".



