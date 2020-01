UBI banca aderisce al Manifesto di Assisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, un documento programmatico siglato da imprese, istituzioni, enti volto a promuovere loed a misura d'uomo. In rappresentanza dell'Istituto, la Presidente del Consiglio di Amministrazioneper sottolineare ilnell'ambito della sostenibilità, estesa anche al campo dell'azione economica"Il Manifesto ci richiama a una responsabilità che come protagonisti del sistema economico è nostro dovere continuare ad assumere, ed è in sintonia con l'azione che UBI ha intrapreso da tempo per la creazione di valore condiviso e sostenibile", afferma Letizia Moratti, richiamando i valori della tutela dell'ambiente e del rispetto e difesa della dimensione umana.UBI Banca è da tempo attivamente impegnata nella promozione di uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, attraverso una vasta gamma di progetti. Fra questi i 97, ovvero i finanziamenti a impatto socialeche hanno consentito di devolvere 5,3 milioni di euro a titolo di liberalità ed impiegare 21 milioni a favore in finanziamenti a impatto sociale a favore di consorzi, imprese e cooperative sociali. Altro esempio sono i 500 milioni di, emessi per la prima volta nell'aprile 2019 dall'Istituto.La banca è anche attiva con unper il rafforzamento del livello di, realizzato in collaborazione con FEduF - Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Il programma ha coinvolto circa 46.900 giovani nell'ultimo triennio ed è stato anche avviato un tavolo permanente dell'educazione finanziaria e inclusione sociale, in collaborazione con FEduF e Fondazione Triulza, che coinvolge gli operatori del Terzo Settore.Infine, vi sono i molteplici servizi diresi disponibili anche alle PMI ed offerti con una visione strategica innovativa che nasce dal suo essere banca con forti connotazioni territoriali, attenta alle esigenze delle imprese, delle famiglie e delle collettività. Per diffondere la cultura del welfare, UBI ha sottoscritto numerose partnership con associazioni territoriali datoriali e di categoria, non solo di matrice Confindustriale, in tutta Italia.Ilnei principalitra cuie neie di sostenibilità, tra cui, con valutazioni positive. Da gennaio 2020 è stato inoltre per la prima volta inserito da Bloomberg, che monitora le performance finanziarie di quelle aziende impegnate a supportare la parità di genere attraverso lo sviluppo delle proprie policy, la loro rappresentazione e la trasparenza.