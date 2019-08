Trump attacca ancora la Fed: «Sbaglia da troppo tempo»

«La Fed sta sbagliando da troppo tempo». Il presidente americano Donald Trump torna ad attaccare di nuovo la banca centrale alla quale, sostiene, «piace vedere le aziende manifatturiere in difficoltà con le loro esportazioni».

In un tweet l'inquilino della Casa Bianca ha scritto: «La Federal reserve ama vedere soffrire i nostri gruppi manifatturieri sul fronte delle esportazioni a beneficio di altre parti del mondo. Qualcuno ha visto cosa quasi tutti gli altri paesi stanno facendo per avvantaggiarsi dei buoni vecchi Usa? La nostra Fed sta sbagliando da troppo tempo».

The Federal Reserve loves watching our manufacturers struggle with their exports to the benefit of other parts of the world. Has anyone looked at what almost all other countries are doing to take advantage of the good old USA? Our Fed has been calling it wrong for too long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019