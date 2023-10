Todis aderisce al "Trimestre anti-inflazione" sul carrello della spesa

Todis, l'insegna di supermercati italiani di proprietà di Iges Srl, società controllata dalla cooperativa Pac2000A Conad, scende in campo per contrastare l’inflazione, aderendo al Protocollo di intesa sottoscritto dal ministro delle imprese e del Made in Italy e dai rappresentanti delle associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale per contenere la crescita dei prezzi, in particolare dei prodotti alimentari.

«Auspichiamo che questo accordo possa essere solo l’inizio di una proficua collaborazione tra la filiera alimentare, settore della Grande distribuzione organizzata ed istituzioni; siamo infatti convinti che tutto il sistema debba mobilitarsi nello sforzo di calmierare i prezzi, a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie italiane duramente colpito dai forti rincari di beni fondamentali - ha dichiarato Massimo Lucentini, direttore generale di Todis -. Da parte nostra, abbiamo l’impegno nel lavorare sempre più intensamente per rendere Todis un luogo accogliente e conveniente dove fare la spesa e di consolidare sempre di più l’affezione alle nostre marche, nella speranza che sempre più consumatori possano trovare nella nostra Marca Privata il giusto connubio tra qualità e prezzo».

Todis e tutte le imprese affiliate, oltre 200 imprenditori per più di 300 punti vendita, sono infatti impegnate fin dai tempi della pandemia con l’iniziativa dei Prezzi Bloccati e Prezzi Ribassati e Bloccati, iniziative che prevedono prezzi calmierati su una selezione di articoli rientranti nel “carrello della spesa”, attraverso diverse modalità, come l’applicazione di prezzi fissi, attività promozionali sui prodotti individuati, o mediante iniziative sulla gamma di prodotti a marchio come carrelli a prezzo scontato o unico.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, l’insegna, rispondendo all’appello del governo, estenderà le iniziative, già messe in campo, su un più ampio pacchetto di prodotti che vanno da quelli di prima necessità all’igiene della persona e della casa, ai prodotti per la prima infanzia, senza dimenticarsi di alcune specifiche necessità come i prodotti senza glutine e senza lattosio.

Gli sconti – variabili per prodotto e per marca – saranno sponsorizzati da un’apposita pubblicità progresso della presidenza del Consiglio e le iniziative saranno firmate, anche all’ingresso dei supermercati e dei negozi, da un bollino tricolore “anti-inflazione” del governo.

«Oltre a queste attività, ci teniamo a sottolineare che Todis, grazie anche al supporto dei suoi fornitori, 98,5% italiani, combatte da tempo contro la logica del shrinkflation adottata da alcune marche di prodotti ed insegne, che prevede meno prodotto in confezione, ma allo stesso prezzo.

In un periodo storico in cui si deve fare i conti col caro-vita e con i rincari dei prodotti alimentari, la nostra priorità è la tutela dei nostri clienti e questa metodologia rischia di disorientarli, alleggerendo ulteriormente le loro tasche», ha concluso Lucentini.