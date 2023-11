Tim, approvata la vendita della rete al fondo Kkr: ok del cda. Perfezionamento entro l'estate 2024

Il cda di Tim ha votato e, secondo quanto si apprende da fonti, approvato la vendita di Netco accettando l'offerta di Kkr. Il fondo americano ha messo sul piatto 20 miliardi che potrebbero diventare 22 con la fusione con Open Fiber. Il cda di Tim, dopo tre giorni di riunioni, ha approvato a maggioranza (con 11 voti favorevoli e 3 contrari) l'offerta di Kkr per NetCo e ora sottoscriverà un 'transaction agreement'. L'accordo, spiega una nota , prevede che Tim conferisca a Fibercop il ramo d'azienda costituito da attività relative alla rete primaria, all'attività wholesale e dall'intera partecipazione nella controllata Telenergia; contestualmente Kkr attraverso un veicolo battezzato Optics Bidco acquisterà l'intera partecipazione detenuta da Tim in FiberCop (il 58%). Questo significa che per ora Fastweb che detiene il 4,5% di Fibercop resta azionista della rete. Inoltre uno speciale accordo, un master services agreement, regolerà i termini e le condizioni dei servizi che saranno resi da NetCo a Tim e viceversa. L'offerta vincolante valorizza NetCo (esclusa Sparkle) a un Enterprise value di 18,8 miliardi senza considerare eventuali incrementi di valore derivanti dal potenziale trasferimento di parte del debito a NetCo e da earn-out legati al verificarsi di determinate condizioni che potrebbero aumentare il valore sino a 22 miliardi di euro.

Alcuni aggiustamenti di prezzo al closing potrebbero derivare anche da cassa e debito trasferiti, il livello del capitale circolante, il costo registrato negli ultimi 12 mesi dei dipendenti trasferiti e il rispetto di alcuni obbiettivi di investimento e di installazione della rete in fibra ottica.