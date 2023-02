Tim, il fondo statunitense Kkr pronto a presentare un'offerta sulla rete

Il fondo Usa Kkr è pronto a presentare da solo a Tim un'offerta non vincolante sulla Netco, la società contenente la rete secondaria dell'ex monopolista. La mossa dell'investitore americano è clamorosa perché rompe l'impasse in cui è caduta la trattativa al tavolo del governo che coinvolge Cdp e Vivendi. Il governo spingeva per una proposta avanzata da Cassa attraverso un consorzio comprendente Macquarie e Kkr per assicurare il controllo pubblico italiano all'infrastruttura strategica per il paese. Adesso il blitz di Kkr spariglia le carte perchè rimette in gioco le manovre che si erano fermate. Il fondo americano non commenta l'indiscrezione lanciata da Bloomberg

TIM sotto pressione in Borsa dopo ennesimo slittamento dossier rete