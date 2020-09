Tesoro, nel quarto trimestre offrirà BTP per 21 miliardi euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha annunciato ledi titoli che effettuerà nel 4° trimestre dell'anno, per complessividi euro.Fra i titoli offerti ilscadenza 15 gennaio 2024, per un ammontare minimo didi euro ed ilanni scadenza 1° aprile 2031, per un ammontare minimo di. Durante il quarto trimestre - segnala il Tesoro - potranno poi essere emessi ulteriori titoli sulla base delle condizioni dei mercati finanziari.Nello stesso periodo, ilMEF intende poi offriredi BTP a 5 anni, scadenza 1° febbraio 2026, cedola 0,50%, e BTP a 7 anni, scadenza 15 settembre 2027, cedola 0,95%.Inoltre, in relazione alle condizioni di mercato, il MEF si riserva la facoltà di offrire ulteriori tranche di titoli nominali in corso di emissione con scadenza superiore ai 10 anni, indicizzati all'inflazione, e a tasso variabile (CCTeu), anche al fine di tenere conto di eventuali dislocazioni sul mercato secondario di detti titoli.Infine, il MEF potrà offrire ulteriori tranche di titoli a medio e lungo termine, nominali – a tasso fisso e variabile (CCTeu) – e indicizzati all'inflazione, non più in corso di emissione, per assicurare l'efficienza del mercato secondario.