Techedge, CdA conferisce deleghe per nomina advisor su OPA One Equity Partners

(Teleborsa) - Il CdA di Techedge ha conferito delega al Presidente e Amministratore Delegatoe all'amministratore indipendente e lead independent director, in via congiunta tra loro, diche assisterà il Gruppo nella valutazione dell'OPA promossa da One Equity Partners di concerto con alcuni soci della società.L'OPA, finalizzata aldi Techedge, ha per oggettoed è stata lanciata ad unper azione. In accordo con l'offerente One Equity Partners, il socio fondatore Edoardo Narduzzi, titolare dell'1,4% del capitale, e l'azionista Masada Ltd, che possiede il 17,4% del capitale, si sono impegnate a vendere le loro quote a OEP, mentre un terzo azionista Techies Consulting di José Pablo de Pedro Rodriguez, con una quota pari all'11,1, si è detto disponibile a cedere le azioni nell'ambito dell'OPA.