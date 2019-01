Tav, Salvini: «In caso di bocciatura dei tecnici referendum scelta obbligata»

«Di referendum si parla solo in caso di necessità». A dirlo è il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli commentando l'ipotesi paventata questa mattina dal vicepremier Matteo Salvini in caso in caso di parere negativo sulla Tav.

In merito all'atteso risultato dell'analisi tecnica Toninelli ha affermato che «qui non ci sono opinioni, ci sono dei dati matematici e tecnici» e dopo «aver comparato l'analisi con quella tecnico-giuridica faremo la stessa cosa che abbiamo fatto con il Terzo Valico, con la massima trasparenza».

Nel frattempo, tuttavia, la Lega è al lavoro sull'ipotesi referendum per sbloccare la vicenda Tav. A quanto si apprende i parlamentari di Salvini stanno elaborando un documento per l'eventuale richiesta della consultazione popolare per dare il via libera al prosieguo dei lavori per l'alta velocità. Se il il ministro Toninelli prenderà posizione contro i lavori la strada del referendum sarà considerata dalla Lega una scelta obbligata.



Ultimo aggiornamento: 17:22

