Fed, Powell annuncia: «Inflazione ancora troppo alta, pronti ad alzare i tassi d'interesse»

Fed è pronta ad alzare ulteriormente i tassi di interesse se necessario: lo afferma il presidente Jerome Powell. «Il lavoro della Fed è portare l'inflazione al target del 2% e lo faremo. Abbiamo portato avanti una stretta significativa nell'ultimo anno. Anche se l'inflaizone è scesa sul suo picco, resta ancora troppo alta. Siamo pronti ad alzare i tassi ulteriormente se appropriato e intendiamo mantenere la politica a un livello restrittivo fino a quando non avremo fiducia nel fatto che l'inflaizone si sta muovendo sostanzialmente verso il nostro obiettivo», afferma Powell durante il simposio della Fed a Jackson Hole.

Powell ha sottolineato come l'economia non stia rallentando secondo le attese e come questo possa complicare ulteriori progressi verso la riduzione dell'inflazione e dunque rendere necessari ulteriori rialzi.