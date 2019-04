Taiwan, gli scambi con l'Italia superano i 5 miliardi di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crescono gli scambi commerciali tra l'Italia e Taiwan, arrivati l'anno scorso a superare i 5 miliardi di dollari. Lo sottolinea Andrea Sing-Ying Lee, rappresentante di Taipei a Roma.«Prevediamo una crescita costante degli investimenti di Taiwan in Italia», ha detto Lee nel corso di un incontro con i giornalisti, ricordando che le aziende di Taipei nel 2018 hanno investito 700 milioni di euro nella Penisola. «Tutti i nostri investimenti sono privati, non abbiamo bisogno di 29 accordi per fare i nostri affari», ha poi aggiunto con una battuta riferendosi alle intese firmate nei giorni scorsi dal governo italiano con la Cina durante la visita del presidente Xi Jinping nella capitale.Taiwain - 23 milioni di abitanti, una crescita economica che negli ultimi anni è stata fra il 3 e il 4% - è governata autonomamente dalla Cina dal 1949, quando il leader nazionalista Chiang Kai-shek si rifugiò sull’isola dopo la sconfitta nella guerra civile contro i comunisti di Mao. Ma Pechino l'ha sempre considerata parte del suo territorio e solo un pugno di nazioni nel mondo, a causa delle pressioni del gigante asiatico, riconoscono Taipei. La necessità di mantenere buoni rapporti con la Cina impedisce dunque a molti paesi di stabilire relazioni diplomatiche ufficiali. Ma Pechino generalmente non interferisce invece sui rapporti commerciali. Così anche gli scambi fra Roma e Taiwan possono continuare a crescere.Nel 2018 il volume commerciale fra i due paesi ha raggiunto 5,15 miliardi di dollari (+10% su base annua), facendo diventare Taiwan il quinto partner di Roma in Asia, alle spalle di Cina, Giappone, Corea del Sud e India. L'isola ha esportato merci in Italia per 2,46 miliardi di dollari (+15%), mentre le merci tricolore vendute nel paese asiatico sono state pari a 2,69 miliardi (+6%) con un deficit commerciale di Taiwan di 234 milioni di dollari.Lee infine ha fatto notare che le aziende di Taiwan hanno in tasca circa 3 miliardi di titoli di Stato italiani (posseduti principalmente da compagnie di assicurazione), una quota, ha sottolinato, rimasta stabile negli ultimi tempi.