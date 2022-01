Superbonus, Ungdcec: "Commercialisti sempre più centrali"

(Teleborsa) - "La convenzione tra Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili e Harley&Dikkinson Consulting, società leader nell'ambito della qualificazione e valorizzazione degli edifici, ha permesso di coinvolgere appieno i professionisti dell'Ungdcec in ambito Superbonus, favorendo i rapporti con il sistema imprenditoriale e di mercato, al fine di potenziare le collaborazioni e le consulenze. Agli iscritti è stata data un'opportunità lavorativa, garantendo conoscenza e competenza nell'espletamento degli adempimenti grazie all'utilizzo gratuito della piattaforma H&D Consulting. Ma soprattutto è stata ribadita la centralità del commercialista nello scenario economico italiano, come figura centrale e di riferimento tra tutti gli attori in campo". È quanto afferma Matteo De Lise, presidente nazionale dell'Ungdcec, commentando la convenzione siglata con Harley&Dikkinson Consulting.

Alla convenzione – spiega l'Ungdcec in una nota – hanno lavorato per l'Unione, i consiglieri nazionali Eleonora Bodecchi, Matteo Balestra e Leonardo Nesa.

"Siamo felici di aver dato agli iscritti una concreta opportunità di lavoro tramite la convenzione stipulata con uno tra i maggiori player sul mercato in materia di cessione del credito nell'ambito della filiera della riqualificazione edilizia. Ma la vera novità – spiega Bodecchi – è nel dare garanzia al mercato di avvalersi di un dottore commercialista specializzato nella materia il cui standard di qualità è certificato da Aja Europe".

"Questa collaborazione, nata unendo diverse competenze di primo livello, – evidenzia Balestra – crea una rete unica che si sviluppa su tutto il territorio nazionale, consentendo al singolo professionista di poter competere in sul mercato con le grandi società di revisione nel pieno rispetto dello spirito e degli scopi della nostra associazione".

"Con la conclusione di questo progetto – sottolinea Nesa –, l'Ungdcec dimostra ancora una volta come la figura del commercialista sia indispensabile per il sistema economico italiano. Da sempre figura chiave nei rapporti tra le imprese, i cittadini e lo Stato, il commercialista, nell'ambito della filiera dei bonus edilizi, è chiamato dalle istituzioni anche a garantire la legalità delle operazioni e delle procedure tutelando gli interessi erariali".