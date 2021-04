19 Aprile 2021

Sorgenia Green Solutions ha siglato una partnership con Intesa Sanpaolo per facilitare e promuovere i lavori di riqualificazione energetica degli edifici massimizzando le opportunità introdotte dal Superbonus 110%. L'accordo, spiega una nota, rende possibile la cessione del credito d'imposta a Intesa Sanpaolo, mentre Sorgenia Green Solutions gestirà l'intero pacchetto di lavori - dalla diagnosi energetica all'installazione delle soluzioni più idonee - e seguirà tutto il processo relativo al finanziamento.

"Il Superbonus 110% rappresenta una grande opportunità per i nostri clienti: vogliamo accompagnarli in questo percorso virtuoso, rendendolo il più semplice possibile. Per noi si tratta di un mercato importante per il quale ci prefiggiamo l'obiettivo di una crescita a doppia cifra", afferma Andrea Chinellato, ad di Sorgenia Green Solutions.

Mauro Micillo, respoinsabile della Divisione Imi corporate & investment banking di Intesa Sanpaolo, aggiunge: “L’accordo siglato con Sorgenia Green Solutions permetterà di supportare l’economia reale, facilitando investimenti sostenibili e virtuosi. Si tratta di un’operazione importante con un primario operatore del settore, che pone particolare attenzione alle tematiche della transizione energetica in ottica Esg, in linea con le linee guida strategiche del Gruppo Intesa Sanpaolo per uno sviluppo del Paese sostenibile”.

Il Superbonus innalza al 110% la detrazione delle spese sostenute per la casa e può essere richiesto per interventi antisismici, per l’efficientamento energetico, l’installazione negli edifici di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e, in generale, di infrastrutture per veicoli elettrici. Particolare attenzione è rivolta agli immobili (tranne le nuove costruzioni) oggetto di interventi finalizzati al miglioramento della prestazione termica o alla riduzione del rischio sismico. Una opportunità che consente di aumentare il valore del proprio immobile sfruttando il contributo statale pari al 110% della spesa.