Superbonus, Bonomi: «Spiegazioni di Giorgetti ci tranquillizzano»

«Abbiamo visto del provvedimenti positivi , le risorse stanziate per contenere il caro bollette il provvedimento sul gas release, l'intenzione comunque di la barra dritta sulla finanza pubblica. Quello che secondo noi sta mancando è un intervento strutturale sui temi del lavoro». Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine del Forum della Piccola Industria in Veneto, rispondendo ad una domanda sull'ultimo decreto aiuti.

Superbonus 110, ultime notizie unifamiliari e condomini: salvi i lavori autorizzati per chi ha la Cila

Per quanto riguarda il rischio del blocco dei cantieri connesso al Superbonus, Bonomi ritiene che «il governo abbia fatto una riflessione su quello che è lo stock dei crediti che potenzialmente ha in sé un rischio di creare una moneta parallela, e quindi ha dovuto per forza intervenire per bloccare questo questo rischio. Le dichiarazioni però che son state fatte ministro Giorgetti, che sono comunque quelle di continuare a sostenere il settore - ha concluso - ci tranquillizzano».