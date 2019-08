Sulla ISS spostata la Soyuz MS-13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Alexander Skvortsov, Andrew Morgan e Luca Parmitano, a bordo della stazione spaziale internazionale, hanno portato a termine la notte scorsa la delicata operazione di spostamento della navicelladal nodo di attracco del modulo Zvezda a quello del modulo Poisk. Il trasferimento è avvenuto con una procedura automatica e ha permesso di liberare il modulo Zvezda per consentire di riprovare l'operazione di aggancio automatico della navicellasenza equipaggio che orbita a distanza di sicurezza dopo lo stop alla fase di avvicinamento alla stazione spaziale imposto dalla rilevazione di un malfunzionamento nel sistema di controllo automatico.Lanciata il 22 agosto scorso dal cosmodromo di Baikonur per il volo di qualifica del, la navicella Soyuz MS-14 reca a bordo il robot umanoide Skybot F-850 "Fedor", che non ha compito di guida, e il telescopio Italo-russo Mini-EUSO.Il nuovo tentativo di aggancio della Soyuz MS-14 è previsto iniziare alle 23:12.