Stellantis in rialzo il giorno dopo le immatricolazioni

(Teleborsa) - Composto rialzo per Stellantis, che si muove con un guadagno dello 0,61%.

A gennaio le immatricolazioni del gruppo in Italia sono state pari a 38.593 unità, in calo del 26,7% rispetto alle 52.635 di gennaio 2021. La quota di mercato del gruppo si attesta al 35,8%, in flessione rispetto al 39,2% di gennaio 2021.

Più in generale, secondo i dati diffusi ieri dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a gennaio sono state immatricolate 107.814 autovetture a fronte delle 134.198 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari a un calo del 19,66% su gennaio 2021. Un calo che risulta ancora più accentuato se paragonato al periodo pre-pandemia (-34,8% su gennaio 2019). Il movimento della casa automobilistica italo-francese-statunitense, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.



La situazione di medio periodo di Stellantis resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 17,6 Euro. Supporto visto a quota 17,32. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 17,88.