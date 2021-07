1 Minuto di Lettura

Giovedì 8 Luglio 2021







(Teleborsa) - "La bella e attesa notizia è la Gigafactory in Italia. Come Mise abbiamo lavorato affinché questo accadesse. Ora deve proseguire il confronto sul piano industriale con le parti interessate'.



Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sulla decisione annunciata oggi da Stellantis in merito al sito produttivo da realizzare a Termoli.