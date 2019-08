Statali, in Italia sono il 14% degli occupati, la metà del Nord Europa

Ultimo aggiornamento: 11:43

, pari a 3 milioni e 219mila, rappresentano il, una media che èÈ il dato che emerge dalla ricerca del Centro studi ImpresaLavoro che ha elaborato i dati di Istat, Eurostat e Ministero dell'Economia, riscontrando che, rendendo il nostro Paese il quarto con il valore più basso d'Europa.Tra i paesi presi in esame, Paesi Bassi (13%), Lussemburgo (12%) e Germania (10%) hanno meno dipendenti pubblici dell'Italia in rapporto agli occupati;mentre i paesi nordici hanno un dato doppio rispetto a quello italiano, a partire dallaAnche per quanto riguarda la, si registrano forti differenze, con il. Se è la Valle d'Aosta ad avere il primato con un occupato su cinque dipendente pubblico (21,6%), la Calabria e la Sicilia fanno segnare rispettivamente il 21,4% e il 20%, seguite da Sardegna (19,4%), Basilicata (17,8%), Molise (17,5%), Puglia (17,2%) e Campania (16,9%).A distanza ravvicinata seguono due regioni del Nord ma a Statuto speciale: Trentino Alto Adige (16,8%) e Friuli Venezia Giulia (16,5%). In coda alla classifica troviamo invece Veneto (10,5%), Emilia-Romagna (11,6%) e Piemonte (11,9%). Da sottolineare infine il dato della Lombardia che con il 9,3% dei dipendenti pubblici in rapporto agli occupati è addirittura inferiore al 10% registrato in Germania.. A fronte di una media italiana del 5,3%, le regioni con la maggior concentrazione di dipendenti pubblici rispetto alla popolazione residente sono infatti quelle aA guidare la classifica è infatti la Valle d'Aosta (11.826 dipendenti, pari al 9,3% dei residenti) davanti a Trentino Alto Adige (82.090 dipendenti, 7,7%), Friuli Venezia Giulia (83.413 dipendenti, 6,8%) e Sardegna (109.123 dipendenti, 6,6%).L'unica eccezione in tal senso è costituita dal terzo posto del Lazio che sconta l'elevato numero di sedi istituzionali presenti a Roma (407.141 dipendenti, 6,9%).In fondo a questa particolare classifica si collocano invece regioni più popolate ed economicamente più sviluppate come Lombardia (410.923 dipendenti, 4,1%) e Veneto (223.336 dipendenti, 4,6%). Al di sotto della media nazionale troviamo anche Campania (282.048 dipendenti, 4,8%), Piemonte (216.810 dipendenti, 4,9%), Puglia (205.885 dipendenti, 5,1%) ed Emilia Romagna (228.306 dipendenti, 5,1%)