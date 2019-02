Sprint di Unicredit dopo risultati e guidance

(Teleborsa) - Protagonista Unicredit, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,61% collocandosi in vetta al principale paniere.



L'istituto di Piazza Gae Aulenti ha pubblicato i risultati 2018, prima dell'avvio del mercato, e confermato i principali target per il 2019.





Il trend dell'istituto di credito mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Unicredit rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10,68 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,52. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10,84.

© RIPRODUZIONE RISERVATA