Spread schizza a 230 punti, la Borsa Milano in netto calo (-2,2%)

Draghi va al Colle per rassegnare le dimissioni nelle mani del capo dello Stato Mattarella ed è tensione sullo spread tra Btp e Bund tedesco che questa mattina apre in netto rialzo a 230 punti base, rispetto ai 212 punti della chiusura di ieri. In mattinata, lo Spread Btp-Bund è sceso e si è attestato a 224 punti.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA Draghi oggi alla Camera, accolto da un lungo applauso FINANZA BTP in fibrillazione con dimissioni Draghi VILLA GRANDE Berlusconi, colpo di teatro al vertice di Villa Grande BORSA Spread a 208 punti e Piazza Affari perde l'1,6%

Il rendimento del decennale italiano sale al 3,56%, comunque oltre il tasso dei titoli greci (3,48%). La Borsa di Milano prosegue in netto calo a -2,2%.

Mercati in stand-by in attesa della BCE. Positiva Piazza Affari

Draghi al Colle, scivolano le banche

I titoli del comparto bancario e finanziario affossano Piazza Affari, colpiti dagli ordini di vendita degli investitori dopo la fine del governo guidato da Mario Draghi. Sul Ftse Mib maglia nera è Poste Italiane, che lascia sul terreno il 4,86%, mentre fra gli istituti di credito Unicredit cede il 4,67%, Intesa Sanpaolo il 4,23%, Bper il 3,90% e Banco Bpm il 2,65%. Nel risparmio gestito Banca Generali cede il 4,30%, Finecobank il 4,23%, Banca Mediolanum il 3,27% e Azimut il 2,89%. Unipol, fra gli assicurativi, perde il 3,65% e Generali il 2,87%. Maglia rosa del paniere principale di Piazza Affari è Stm, in rialzo dell'1,10%. Sopra la parità scambiano anche Stm, Prysmian e Cnh Industrial.