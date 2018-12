Borse in calo, Milano giù. Spread a 270

Borse europee in rosso, sulla scia ribassista disegnata dai mercati asiatici, delusi dalla congiuntura cinese. Gli investitori aspettano nuovi segnali di distensione nelle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina mentre sullo sfondo resta lo spettro di un possibile rallentamento dell'economia a stelle e strisce. L'Italia nel frattempo tratta a oltranza in sede europea sulla manovra, mentre si accendono i riflettori sulla Francia che rischia di sforare il 3,6% in termini di deficit-pil il prossimo anno.



Poco mosso dai livelli della vigilia lo spread, che si attesta a 270 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si posiziona al 2,94%.



Deboli o in calo i listini europei, mentre la Borsa italiana scivola dell'1% circa.

