I soldi fanno la felicità? La scienza dice sì: più si guadagna, più si è felici. Ecco perché

Il denaro fa la felicità? Quella che fino a poco tempo fa era una domanda senza risposta oggi sembra aver trovato una soluzione scientifica. Guadagnare di più rende più felici, tutti o quasi. A dirlo è un nuovo studio di neuroscienze pubblicato nel 2023 sulla rivista della National Academy of sciences. La ricerca nasce dalla collaborazione di due ricercatori della Penn e Princeton University: Daniel Kahneman, premio Nobel per l'economia, e Matt Killingsworth, un esperto di studi sulla felicità.

«La cosa sorprendente è che partivano da due tesi diverse», spiega Lorenzo Dornetti, Ceo di Neurovendita, società privata di neuroscienze. «Per Kahneman la correlazione tra denaro e felicità valeva fino all'importo dei 100.000 euro, da lì in poi le 2 variabili erano disgiunte; per Killingsworth, invece, il tetto dei 100.000 euro non esisteva e al crescere dell'income annuale (uguale alla somma di reddito e rendimento da investimenti), cresceva sempre il livello di felicità».

Money does appear to boost happiness — at least for most people — up to earnings of $500,000, according to the new paper published in this month in the Proceedings of the National Academy of Sciences journal. https://t.co/bx63LHWe81

— CBS News (@CBSNews) March 8, 2023