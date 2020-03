Snam, risultati 2019 in crescita. Dividendo +5%

Ultimo aggiornamento: 12:51

Snam chiude l'esercizio 2019 conpari a 2.604 milioni di euro (+76 milioni di euro; +3% rispetto al 2018); il m(ebitda) adjusted si attesta a 2.169 milioni di euro (+74 milioni di euro; +3,5% rispetto al 2018), grazie ai maggiori ricavi e al controllo dei costi di gestione.Sempre nel periodo, l'(ebit) adjusted è pari a 1.417 milioni di euro (+12 milioni di euro; +0,9% rispetto al 2018). L'aumento - spiega la società nella nota dei conti - "riflette principalmente lae i risultati del piano di efficienze operative".L'aumenta dell'8,2% a 1.093 milioni di euro, a fronte della "dellagrazie alle azioni degli anni precedenti e a una ulteriore ottimizzazione condotta nel corso del 2019 (-30 milioni di euro di oneri finanziari netti rispetto al 2018), e dei maggiori proventi netti da partecipazioni, anche per effetti one-off o temporanei.L'al 31 dicembre 2019 ammonta a 11.923 milioni di euro (11.548 milioni di euro al 31 dicembre 2018).Il cda proporrà all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di undi cui 0,095 euro per azione già distribuiti nel mese di gennaio 2020 a titolo di acconto (313 milioni di euro) e 0,1426 euro per azione a saldo, in pagamento a partire dal 24 giugno 2020 con stacco cedola fissato il 22 giugno 2020 (record date 23 giugno 2020). Il dividendo proposto,in linea con la politica di dividendi annunciata nel piano strategico, "conferma l'impegno di Snam nell'assicurare agli azionisti una remunerazione attrattiva e sostenibile nel tempo".abbiamo sperimentato, tra i primi al mondo, l'immissione di idrogeno nella nostra rete di trasmissione, destinato oltre il 20% degli investimenti del piano al 2023 all'innovazione e ai nuovi business nell'efficienza energetica, mobilità sostenibile e biometano, anche grazie alle recenti acquisizioni. Abbiamo lanciato nuovi standard per l'acquisto di materiali che renderanno la rete Snam ‘hydrogen ready', garantendo alle nostre infrastrutture un ruolo sempre più centrale nel percorso di decarbonizzazione - commenta-. Il positivo andamento della gestione operativa, la riduzione degli oneri finanziari e i maggiori proventi da partecipazioni ci hanno permesso di proseguire il percorso di crescita dei risultati e remunerazione degli azionisti.: siamo impegnati a integrare sempre più i fattori ESG nel business e a lavorare nell'interesse di tutti gli stakeholder, come dimostrano i piani per la riduzione dell'impatto ambientale delle nostre attività per oltre il 40% al 2030 e le numerose iniziative avviate per contribuire allo sviluppo economico e sociale dei territori nei quali operiamo".