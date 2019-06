Sciuker Frames, realizza nuovo impianto automatico produttivo con Barberan. Titolo festeggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima performance per Sciuker Frames, che mostra un rialzo del 2,36%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia diffusa dalla PMI innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili ovvero della progettazione e realizzazione di un nuovo impianto automatico produttivo con la collaborazione di Barberan. L'impianto è dotato delle più moderne tecnologie e dei più avanzati software a controllo numerico secondo gli standard di Industria 4.0. e si sviluppa lungo 25 metri lineari.Il prototipo del nuovo impianto è stato esposto in anteprima mondiale alla fiera di LIGNA di Hannover dal 27 al 31 maggio 2019 e sarà definitivamente a regime entro settembre 2019.L'è di circafinanziato attraverso il bando MISE "Macchinari Innovativi", che prevede un contributo in conto impianti pari al 25% ed un finanziamento agevolato pari al 75%. Il restante 25% è a carico della società.A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sciuker Frames evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Aim Italia. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sciuker Frames rispetto all'indice.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 0,5153 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 0,5293. L'indebolimento di Sciuker Frames è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 0,5107.