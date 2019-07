Sciuker Frames pronta a conquistare mercati esteri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sciuker Frames () sogna in grande. La PMI innovativa nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, quotata sul mercato AIM Italia, grazie all'inserimento del nuovo impianto produttivo. La lega alutherm opportunamente stratificata è in grado di resistere non solo agli agenti atmosferici, ma anche ai graffiti ed alla salsedine con garanzia di 20 anni in tutte le zone climatiche.La "finestra in kit" è stata progettata e realizzata in unico profilo, con lo scopo di favorire l'esportazione sul mercato internazionale di un prodotto tecnologicamente avanzato ed unico nel suo genere che non subirà dazi doganali. Il Kit sarà realizzato su misura in pezzi sciolti, completo di tutti gli accessori specifici, rivolto ad operatori del settore che ne completeranno l'assemblaggio con gli altri elementi standard (vetro, ferramenta, guarnizioni etc.).. In Spagna sono state già avviate delle partnership con Carpintería Industrial Binéfar S.a., Cermotec S.L., Fusreis.l. e Shitecma.grazie agli investimenti innovativi e la strategia intrapresa di "specializzazione intelligente" con l'obiettivo di raggiungere nel breve periodo una maggiore resa produttiva con standard qualitativi elevati e stabili nel tempo.