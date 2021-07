Sartori: "Filiera vitivinicola può vincere sfida ripartenza"

Giovedì 22 Luglio 2021, 12:15

(Teleborsa) - "Dopo la profonda flessione registrata nel 2020, il settore vitivinicolo italiano è in netta ripresa e la scommessa da vincere è quella di superare la produzione del 2019, nella quale le filiere del Made in Italy hanno raggiunto i 13 miliardi di valore". Lo dichiara in una nota Andrea Sartori, Presidente della Casa Vinicola Sartori.

"I dati pubblicati dal Forum nazionale vitivinicolo 2021 - continua - ci fanno ben sperare, in quanto assistiamo ad una ripresa costante di tutto il settore, tanto che le stime per la fine del 2021 parlano di un rimbalzo del 9% in più di fatturato rispetto all'anno precedente. Di grande importanza - aggiunge Sartori - sarà la riattivazione sia dei consumi nel mercato interno, sia di quelli del mercato estero che potranno guidare incisivamente la ripresa".

"Dai dati emersi - prosegue - l'attore del rilancio sarà lo spumante che rappresenta quasi un quarto dell'export vinicolo nazionale, per un valore di circa 2 miliardi di euro e per il 70% grazie al sistema Prosecco. In tal senso, è opportuno contrastare il dilagare sul mercato di prodotti falsi e di bassa qualità come, ad esempio, la minaccia del fenomeno cosiddetto dell''italian sounding' che, di recente, rischia di colpire il nostro settore con il Prosek croato. E' quindi di vitale importanza - conclude Sartori - tutelare il 'Made in Italy' e la qualità dei prodotti italiani grazie anche al sostegno delle Istituzioni".