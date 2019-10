Salini Impregilo e Astaldi in consorzio si aggiudicano contratto in Canada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Salini Impregilo e Astaldi,, si aggiudicano il contratto per i lavori di ingegneria civile del progetto Hurontario Light Rail Transit (HuLRT), del valore di 917 milioni di euro (circa 1,3 miliardi di dollari canadesi) eIl consorzio completo Mobilinx, che comprende anche John Laing, Hitachi, Amico, Bot e Transdev, si occuperà della, che percorrerà la Hurontario Street da Port Credit a Mississauga al Brampton Gateway Terminal. La HuLRT si servirà di un binario guida separato preferenziale su gran parte del percorso.Con una partecipazione del 42% nella joint venture per i lavori di ingegneria civile, pari a 385 milioni di euro, Salini Impregilo è leader per la progettazione, il procurement e la costruzione del sistema. Astaldi ha una partecipazione del 28%, del valore di 257 milioni di euro.Si tratta della prima aggiudicazione che vede insieme Salini Impregilo e Astaldi dopo il lancio di, l'operazione industriale promossa da Salini Impregilo per consolidare il settore delle infrastrutture in Italia, partendo dal coinvolgimento di Astaldi, e dare vita a un grande gruppo in grado di competere più attivamente sui mercati internazionali.